Приговор по уголовному делу Ройзмана о дискредитации ВС РФ вступил в силу

Апелляционные жалобы не поступали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Приговор по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) вступил в силу во вторник. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

"[6 июня] приговор вступает в законную силу, [апелляционные жалобы] на него не поступали", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о дате вступления в силу приговора и поступлении на него апелляций. Таким образом, с Ройзмана снят запрет определенных действий, действовавший до вступления в силу приговора, согласно которому он не мог пользоваться интернетом, использовать средства связи, посещать публичные места и общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения.

19 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману штраф в размере 260 тыс. рублей. По версии следствия, 1 июля 2022 года он организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого убеждал адресата в негативном характере целей использования российской армии. Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 года по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Суд согласился и полностью удовлетворил требования гособвинения, представитель которого пояснил, что требовать лишения свободы в случае Ройзмана было невозможно, так как преступление было совершено им в момент действия старой редакции статьи УК, по которой штраф был самым тяжелым возможным наказанием, что можно было назначить. Сам Ройзман назвал приговор оправдательным "в этих условиях" и заявил об отсутствии планов по апелляции.