В отношении экс-главы Минздрава Приангарья возбудили третье дело о взяточничестве

По версии следствия, он получил 8 млн рублей за совершение незаконных действий на торгах

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили третье уголовное дело - о легализации денежных средств - в отношении бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова, сообщила во вторник пресс-служба СУ СК по региону. Ранее в отношении экс-чиновника были возбуждены дела о мошенничестве и получении взятки.

"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, весной 2022 года Сандаков с целью легализации полученных взяток в размере 8 млн рублей совершил ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке. Впоследствии на деньги, вырученные от продажи ценных бумаг, он приобрел в квартиру в Москве.

Сандаков был министром здравоохранения Иркутской области с ноября 2020 года до 30 декабря 2021 года. Его задержали и арестовали в ноябре 2022 года по делу о получении взятки в размере 7 млн рублей и мошенничестве. Как было установлено предварительным следствием, являясь министром, он получил через посредника 7 млн рублей от руководителей коммерческой структуры за помощь в заключении госконтракта на поставку эндоскопических систем. Кроме того, по версии следствия, Сандаков также получил 10 млн рублей в результате использования незаконной схемы завышения рыночной стоимости медоборудования, приобретаемого для медучреждений через аукционы. Он способствовал победе в торгах нужной ему фирмы. Разницей между фактической и приобретенной стоимостью оснащения он распорядился по своему усмотрению.

В апреле 2023 года СК сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении Сандакова. По версии следствия, в 2021 году он получил от руководителя учреждения здравоохранения взятку в размере 1 млн рублей.