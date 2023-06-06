Жителя Екатеринбурга обвиняют в хищении с банковских счетов более 30 млн рублей

Один из пострадавших - бывший замглавы Росприроднадзора, сообщили в правоохранительных органах

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Дело о хищении с банковских счетов более 30 млн рублей поступило в прокуратуру Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"В прокуратуру Красноярского края для утверждения обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении ранее судимого за разбой и кражи 37-летнего жителя города Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемому поступил звонок от жителя Белгородской области, который находился в СИЗО в Москве. Звонивший предложил мужчине похитить крупные суммы денег с банковских счетов. "Для этого злоумышленники при невыясненных следствием обстоятельствах приобрели поддельные паспорта на имя двух состоятельных граждан. С использованием поддельных документов они в офисах операторов сотовой связи перевыпустили сим-карты на абонентские номера потерпевших и получили доступ к их мобильным банкам", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что в период с апреля по июль 2022 года мошенники перевели с банковских счетов потерпевших на личные счета более 30 млн рублей, которые потом сняли в банкоматах. От действий подельников пострадали житель Москвы и житель Канска. Их имена прокуратура не называет.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что один из пострадавших - бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь, который был арестован в 2022 году по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что Митволя арестовали по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее был арестован министр транспорта региона Константин Димитров.