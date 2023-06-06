Экс-главу производителя игрушек для ОИ в Токио приговорили к году тюрьмы за коррупцию

Агентство Kyodo передает, что Тайдзи Сэкигути с 2020 по 2021 год перевел на счет пособника Харуюки Такахаси около $14 тыс.

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Токийский окружной суд во вторник приговорил к одному году тюрьмы с отсрочкой исполнения на три года Тайдзи Сэкигути, бывшего главу японского производителя мягких игрушек Sun Arrow по делу о даче взяток экс-члену оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным следствия, Сэкигути с 2020 по 2021 год перевел на счет пособника Такахаси около 2 млн иен (порядка $14 тыс.). С помощью этой взятки Сэкигути через посредничество Такахаси стремился заключить контракт на обслуживание Игр. В итоге Sun Arrow получила право на производство игрушек - официальных талисманов Олимпиады и Паралимпиады.

В общей сложности бывший член оргкомитета Олимпиады в Токио подозревается в получении взяток от нескольких крупных компаний на сумму порядка 200 млн иен (1,5 млн долларов). По данным следствия, Такахаси обеспечивал свои подельникам выгодные условия во время процесса отбора спонсоров для Игр и дальнейшие рекламные контракты.

В августе Такахаси был арестован по запросу прокуратуры Токио, однако в декабре его отпустили под залог в связи с ухудшением состояния здоровья.