В Хабаровском крае возбудили дело из-за нелегального вывоза 16 тонн бивней мамонта

Стоимость контрабанды составила 192,4 млн рублей

ХАБАРОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Хабаровские таможенники возбудили уголовное дело из-за нелегального вывоза бивней мамонта в Китай и Нидерланды. Об этом сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

"За незаконное перемещение через государственную границу РФ культурных ценностей в крупном размере по предварительному сговору хабаровские таможенники возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда)", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего было вывезено 16 тонн бивней.

Фигурантами дела стали двое мужчин - жители Хабаровска и Уссурийска. Они закупали бивни и фрагменты мамонта в Якутии для дальнейшего экспорта за пределы РФ. Мужчины знали, что бивни мамонта, как и их части, относятся к культурным ценностям, для их вывоза из России требуется заключение Министерства культуры Российской Федерации. "Чтобы получить разрешение на вывоз бивней, злоумышленники предоставили в Управление Министерства культуры по Дальневосточному федеральному округу ложные сведения о месте добычи бивней и фрагментов мамонта. Впоследствии заключение, полученное незаконным путем, они предоставили в таможенный орган. Стоимость контрабанды (бивней мамонта) составила 192,4 млн рублей, что считается крупным размером", - уточняется в сообщении.

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.