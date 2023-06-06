В Приамурье из-за пожаров пострадало 13 тыс. га земель сельхозназначения

На этих участках может снизиться плодородность почвы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора, МЧС и представители районов Амурской области зафиксировали очаги возгорания на землях сельхозназначения общей площадью 13 тыс. га. На этих участках может снизиться плодородность почвы, сообщается во вторник на сайте Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

"В ходе профилактики в мае 2023 года инспекторами проконтролировано 197 земельных участков площадью 77 308,76 га. На 95 из них допущены и зафиксированы очаги возгорания. Общая площадь участков с очагами возгорания - 13 013,63 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с началом пожароопасного периода в Амурской области сотрудники Россельхознадзора совместно с МЧС и представителями районов провели работы по профилактике пожароопасных ситуаций на землях сельскохозяйственного назначения. Проверялось соблюдение собственниками и арендаторами участков запрета на проведение выжиганий. 96 землепользователей получили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс России, согласно которым собственников и арендаторов земель сельхозназначения могут привлечь к административной ответственности с применением штрафов за несвоевременное исполнение или уклонение от выполнения обязанностей по своевременному освоению земель и сельскохозяйственных угодий от зарастания растениями, что тем самым создает пожароопасную ситуацию.

Ранее глава Приамурья Василий Орлов сообщал, что фермеры, виновные в пожарах на сельхозугодиях, будут лишены права претендовать на господдержку. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты уже внесены и действуют.