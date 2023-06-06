Мэр Новой Каховки подтвердил, что удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек

Владимир Леонтьев сообщил, что потребности в эвакуации мирных граждан пока нет

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

"Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал он журналистам.

По его словам, разрушены надводные сооружения.

Леонтьев отметил, что потребность в эвакуации жителей Новой Каховки из-за сброса воды в результате разрушения задвижек на Каховской ГЭС пока отсутствует. Он добавил, что все руководство муниципального округа находится на рабочих местах. "Готовимся к самым плохим последствиям, но надеемся, что их не будет", - сказал Леонтьев.

"Еще раз хочется подчеркнуть, что это серьезнейший террористический акт. Последствия еще будут изучены", - отметил Леонтьев.

Он добавил, что основная задача сейчас - это помощь гражданам. "В городе работают все службы, все сотрудники администрации на месте. Электричество, газ, интернет, связь есть", - сказал мэр.

"Вода, которая была над надводными сооружениями, идет вниз по течению. Вода до Днепровского проспекта не поднялась. У нас при подтоплениях была вода до Днепровского проспекта", - сказал он.

​​​Ранее ночью в СМИ начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре.