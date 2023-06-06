Рогов заявил, что опасности для ЗАЭС разрушение на Каховской ГЭС пока не представляет

Председатель движения "Мы вместе с Россией" добавил, что подрыва на станции не было

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пока никакой критической опасности для АЭС не представляет. Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции", - сказал Рогов.

Также Рогов добавил, что подрыва на станции не было.

Ночью в СМИ начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.