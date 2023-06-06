Спецслужбы Киргизии задержали более 30 человек, подозреваемых в подготовке госперерворота

БИШКЕК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали свыше 30 человек, которые подозреваются в подготовке государственного переворота. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти", - говорится в сообщении. По данным спецслужб, в общей сложности по этому делу в республике "задержаны более 30 человек".

По сведениям пресс-центра, сотрудниками спецслужб "выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц", которая занималась подготовкой на территории страны "массовых акций протеста и масштабных беспорядков с последующим насильственным захватом власти". Установлено, что данная группировка в течение года проводила "целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан", говорится в заявлении. Лидером группировки является представитель партии "Элдик кенеш" ("Народный парламент"), имя которого пока не разглашается. В общей сложности в состав группы входили около 100 человек.

Подозреваемые, имена которых в интересах следствия также пока не озвучиваются, "на регулярной основе проводили тайные встречи, нацеленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц, которая была направлена против государственных структур, с обсуждением планов по насильственному захвату власти", сообщили в ГКНБ.

"Имеется информация, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников значительных денежных средств для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам [группировки]", - уточнили в пресс-службе. Начать "активную фазу реализации преступных замыслов" заговорщики планировали после возникновения в республике "недовольства в обществе по какому-либо происшествию". Задержанные уже "дали признательные показания", возбуждено уголовное дело, подчеркивается в заявлении.

"В результате проведенных обысков также изъяты иные вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица доставлены в изолятор временного содержания ГКНБ. В настоящее время проводятся специальные следственные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела и других причастных лиц", - отмечается в сообщении.