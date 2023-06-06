В детскую больницу Белгорода доставили подростка, пострадавшего при обстреле ВСУ

У 14-летнего мальчика черепно-мозговая травма и контузия

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Четырнадцатилетнего мальчика, пострадавшего 5 июня при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Глотово Грайворонского округа, доставили в Белгородскую детскую областную клиническую больницу. Об этом сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте".

"14-летний мальчик из села Глотово Грайворонского округа, который пострадал во время обстрелов Вооруженных сил Украины, с черепно-мозговой травмой и контузией доставлен в детскую областную больницу. Врачи помогают, делают все, что необходимо. Лекарственные препараты есть, мальчик в сознании. Уверен, что быстро пойдет на поправку. Мы все сделаем для этого", - написал он.

Также губернатор добавил, что во вторник с 10:00 в Белгороде откроются дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим жителям Шебекинского округа. Помимо Центра молодежных инициатив, пункты выдачи будут открыты в культурном центре "Октябрь" в парке Ленина, в спортивном центре "Космос" и в ТЦ "Пять звезд".