Максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 м

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой могут попасть в зону подтопления из-за сброса воды после разрушения задвижек на Каховской ГЭС. Об этом сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сейчас в зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке", - сказал он.

Леонтьев добавил, что максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке Херсонской области после прорыва дамбы Каховской ГЭС достиг 4 м.

"Вода поднялась на максимальную отметку 4 метра. По самому плохому прогнозу вода могла подняться в течение пяти часов на максимальную отметку и затопить вот эту зону (вдоль берега Днепра - прим. ТАСС). Затопления не произошло", - сказал Леонтьев.

"Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым. Ну и вы слышите, продолжают осуществляться удары [со стороны ВСУ] по Новой Каховке. Все находятся на месте, электроэнергия есть. Мы работаем, не волнуйтесь, все будет хорошо", - сказал Леонтьев.

"Мы осуществляем все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей. Никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует", - добавил он.