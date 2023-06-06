6 июня, 04:36
Военная операция на Украине

ВСУ возобновили обстрел Донецка

Предыдущий обстрел Донецка зафиксировали в 00:15 мск

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром возобновили обстрел Донецка, выпустив по городу пять снарядов из артиллерии натовского образца. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, ВСУ совершили обстрел в 06:10 мск, под огнем оказался Петровский район города.

Предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован в 00:15 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация