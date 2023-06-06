В Кузбассе предпринимателя обвиняют в незаконном получении дохода в 112 млн рублей

По данным УФСБ, он организовал частные охранные фирмы без лицензии и предоставлял услуги предприятиям топливно-энергетического комплекса

ТАСС, 6 июня. Дело о незаконном предпринимательстве и получении нелегального дохода на сумму 112 млн рублей возбуждено в Кемеровской области. Предприниматель организовал частные охранные фирмы без лицензии и предоставлял услуги предприятиям топливно-энергетического комплекса, сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ Кемеровской области.

"Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями выявлена противоправная деятельность 45-летнего жителя г. Прокопьевска, который, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. <…> Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемый являлся директором двух частных охранных организаций без лицензии и заключил договоры с добывающими и перерабатывающими предприятиями на предоставление частных охранных услуг. В результате противоправной деятельности в период с 2017 года по 2021 год извлек незаконный доход на сумму 112 млн рублей.

Материалы расследования уголовного дела направлены в суд.