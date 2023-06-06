Около 300 домов могут попасть в зону подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС

Речь идет о домах, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой могут попасть в зону подтопления из-за сброса воды после разрушения задвижек на Каховской ГЭС. Об этом сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сейчас в зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке", - сказал он.

В результате ночных ударов по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, из водохранилища начался сброс воды ниже по течению.