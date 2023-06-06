В Кемеровской области изъяли 83 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции

Стоимость изъятого составила 12 млн рублей

КЕМЕРОВО, 6 июня. /ТАСС/. Около 83 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции стоимостью более 12 млн рублей изъято в Новокузнецке. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области-Кузбассу.

"В складских помещениях обнаружена алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве 83 тыс. литров стоимостью более 12 млн рублей, хранение которой осуществлялось без фиксации информации об ее обороте в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Обнаруженная продукция изъята и передана на хранение уполномоченному представителю АО "Росспиртпром", - рассказали в пресс-службе.

Нелегальный оборот алкогольной продукции был пресечен сотрудниками регионального УФСБ и Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.