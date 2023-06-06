Что известно о прорыве Каховской ГЭС

Военная операция на Украине

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, жителей около 300 домов эвакуируют.

ТАСС собрал главное о произошедшем.

Что произошло

Ночью начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что подрыва на станции не было, но ночные удары привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

По информации экстренных служб, разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сейчас идет каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. По словам собеседника агентства, вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова.

По словам главы Новой Каховки, ВСУ продолжают обстреливать город. Удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из РСЗО "Ольха".

Последствия разрушения

По словам Леонтьева, уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Проводится эвакуация жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра.

Как добавил мэр, разрушение на станции приведет к проблемам при доставке воды в Крым. При этом никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек пока не представляет.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил, что последствия для ЗАЭС будут минимальны, возможность таких ЧП учитывалась при проектировании атомной станции.

Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что разрушение дамбы не повлияет на ситуацию с орошением в Херсонской области, поскольку из-за обстрелов со стороны ВСУ поливной сезон и так сорван.

Реакция

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возглавил оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС. Глава правительства Херсонской области также выехал в прибрежные районы Днепра.

Леонтьев назвал произошедшее серьезнейшим террористическим актом и катастрофой, которую "создали украинские власти и те, кто ими управляет". Он заявил, что последствия еще будут изучены, основная задача сейчас - это помощь гражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны СНБО страны.

Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией на Каховской ГЭС, прямых рисков для ядерной безопасности Запорожской АЭС нет.

О станции