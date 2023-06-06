6 июня, 05:45,
обновлено 6 июня, 06:50
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Военная операция на Украине

Что известно о прорыве Каховской ГЭС

Reuters
© Reuters

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, жителей около 300 домов эвакуируют.

ТАСС собрал главное о произошедшем.

Что произошло

  • Ночью начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что подрыва на станции не было, но ночные удары привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.
  • По информации экстренных служб, разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сейчас идет каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. По словам собеседника агентства, вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова.
  • По словам главы Новой Каховки, ВСУ продолжают обстреливать город. Удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из РСЗО "Ольха".

Последствия разрушения

  • По словам Леонтьева, уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Проводится эвакуация жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра.
  • Как добавил мэр, разрушение на станции приведет к проблемам при доставке воды в Крым. При этом никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек пока не представляет.
  • Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил, что последствия для ЗАЭС будут минимальны, возможность таких ЧП учитывалась при проектировании атомной станции.
  • Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что разрушение дамбы не повлияет на ситуацию с орошением в Херсонской области, поскольку из-за обстрелов со стороны ВСУ поливной сезон и так сорван.

Реакция

  • Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возглавил оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС. Глава правительства Херсонской области также выехал в прибрежные районы Днепра.
  • Леонтьев назвал произошедшее серьезнейшим террористическим актом и катастрофой, которую "создали украинские власти и те, кто ими управляет". Он заявил, что последствия еще будут изучены, основная задача сейчас - это помощь гражданам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны СНБО страны.
  • Эксперты МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией на Каховской ГЭС, прямых рисков для ядерной безопасности Запорожской АЭС нет.

О станции

  • Каховская ГЭС входит в завершенный к середине 1970-х годов каскад гидроэлектростанций на Днепре (Киевская, Каневская, Кременчугская, Днепродзержинская, Днепровская и Каховская). Станция является шестой, нижней ступенью каскада. Расположена ниже других ГЭС по течению реки, в 5 км от Новой Каховки.
  • Осенью 2022 года сообщалось, что ВСУ ведут регулярные обстрелы станции, чтобы разрушить шлюз на дамбе. По информации региональных властей, в случае повреждения плотины ГЭС в нескольких регионах правобережья возможны затопления примерно на метр. В октябре прошлого года глава региона Владимир Сальдо объявил о начале перемещения 50-60 тыс. мирных жителей правобережных районов на левый берег Днепра из-за угрозы затопления.
 
Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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