В РФ обезвредили этническую банду, которая похищала киргизских соотечественников

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть участников преступной группы

БИШКЕК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники российских правоохранительных органов совместно с представителями МВД Киргизии обезвредили в Москве состоявшую из этнических киргизов преступную группировку, которая занималась похищениями соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"В представительство МВД Кыргызской Республики в РФ периодически поступала оперативная информация о том, что на территории Москвы и Московской области орудует преступная группа, сформированная по этническому принципу, занимающаяся вымогательством и похищениями своих соотечественников. По подозрению в совершении преступления задержаны шесть участников преступной группы, занимавшихся похищением людей, вымогательством, выбиванием долгов. Все задержанные являются гражданами Кыргызстана", - говорится в распространенном сообщении.

По данным фактам Головинским межрайонным следственным отделом города Москва возбуждено два уголовных дела по статьям о незаконном лишение свободы, вымогательстве и похищение человека. "В настоящее время проводятся процессуальные действия, назначены соответствующие экспертизы, обвиняемым предоставлены адвокаты, а также в следственных действиях участвуют переводчики. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным тяжким преступлениям", - подчеркивается в сообщении.