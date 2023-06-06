6 июня, 05:20

На Камчатке паводок подтопил 16 придомовых территорий в селе Парень

Из населенного пункта эвакуированы еще 11 человек

ТАСС, 6 июня. Девять домов и шестнадцать придомовых территорий подтоплено в селе Парень из-за подъема уровня реки с одноименным названием на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Одиннадцать человек, включая пятерых детей, эвакуировали из села Парень на Камчатке из-за неблагополучной паводковой обстановки. Эвакуированы были люди, которые изъявили желание на время неблагополучной паводковой ситуации переехать в село Манилы. Людей доставили вертолетом Ми-8 Камчатского авиапредприятия", - говорится в сообщении. 

Ранее из села были эвакуированы 23 человека. Часть людей находится у родственников, остальные до стабилизации обстановки размещены в пункте временного размещения, который оборудован всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности. При необходимости и желании остальные жители села также будут доставлены в село Манилы.

Паводок произошел из-за активного таяния снега в тундре. По последним данным МЧС, уровень реки Парень составляет 340 см, опасное явление - 300 см. Силы и средства Пенжинского звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС работают в режиме "повышенная готовность". В селе были сделаны защитные насыпи. 

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РоссияКамчатский край
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