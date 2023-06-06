Удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из РСЗО "Ольха"

В результате обстрела частично разрушены конструкции ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Удар по Каховской ГЭС, который привел к разрушению задвижек и сбросу воды ниже по течению, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.

"Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха" (РС-2)", - отметил он.

В результате обстрела частично разрушены конструкции ГЭС. Это привело к тому, что под давлением воды разрушились три пролета гидроэлектростанции, уточнил представитель экстренных служб.