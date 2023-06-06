6 июня, 05:22,
обновлено 6 июня, 05:52
Военная операция на Украине

Удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из РСЗО "Ольха"

В результате обстрела частично разрушены конструкции ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Удар по Каховской ГЭС, который привел к разрушению задвижек и сбросу воды ниже по течению, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.

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"Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха" (РС-2)", - отметил он.

В результате обстрела частично разрушены конструкции ГЭС. Это привело к тому, что под давлением воды разрушились три пролета гидроэлектростанции, уточнил представитель экстренных служб. 

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