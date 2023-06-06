СМИ: около 40 жертв столкновения поездов в Индии могли погибнуть от удара током

По данным газеты Times of India, разрыв проводов мог произойти после того, как поезд Бангалор - Калькутта врезался в сошедшие с рельсов вагоны "Коромандельского экспресса"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июня. /ТАСС/. Гибель порядка 40 человек при столкновении поездов в индийском штате Одиша могла быть вызвана ударом тока после разрыва контактных проводов. Об этом во вторник сообщила газета Times of India.

По ее данным, такую версию озвучил неназванный представитель полиции. Аналогичное предположение содержится в полицейском протоколе по инциденту. "Многие пассажиры погибли в результате травм, полученных при столкновении, и удара током после контакта с низковольтными проводами", - цитирует издание документ.

Предположительно, разрыв проводов произошел после того, как поезд Бангалор - Калькутта врезался в сошедшие с рельсов вагоны "Коромандельского экспресса". "На примерно 40 телах не было признаков травм и кровотечения. Многие из этих смертей, предположительно, были вызваны ударом тока", - пояснил представитель полиции.

В полиции считают, что провода соприкоснулись с металлическими элементами вагонов поезда на долю секунды, но этого разряда было достаточно, чтобы нанести смертельные травмы находившимся в них пассажирам.

2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение поездов. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. По официальным данным, погибли 278 человек, более 1 тыс. пострадали, большинство из которых уже выписаны из больниц.