6 июня, 06:17

СМИ: около 40 жертв столкновения поездов в Индии могли погибнуть от удара током

По данным газеты Times of India, разрыв проводов мог произойти после того, как поезд Бангалор - Калькутта врезался в сошедшие с рельсов вагоны "Коромандельского экспресса"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июня. /ТАСС/. Гибель порядка 40 человек при столкновении поездов в индийском штате Одиша могла быть вызвана ударом тока после разрыва контактных проводов. Об этом во вторник сообщила газета Times of India.

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По ее данным, такую версию озвучил неназванный представитель полиции. Аналогичное предположение содержится в полицейском протоколе по инциденту. "Многие пассажиры погибли в результате травм, полученных при столкновении, и удара током после контакта с низковольтными проводами", - цитирует издание документ.

Предположительно, разрыв проводов произошел после того, как поезд Бангалор - Калькутта врезался в сошедшие с рельсов вагоны "Коромандельского экспресса". "На примерно 40 телах не было признаков травм и кровотечения. Многие из этих смертей, предположительно, были вызваны ударом тока", - пояснил представитель полиции.

В полиции считают, что провода соприкоснулись с металлическими элементами вагонов поезда на долю секунды, но этого разряда было достаточно, чтобы нанести смертельные травмы находившимся в них пассажирам.

2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение поездов. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. По официальным данным, погибли 278 человек, более 1 тыс. пострадали, большинство из которых уже выписаны из больниц. 

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