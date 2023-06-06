6 июня, 05:42,
обновлено 6 июня, 06:30
Военная операция на Украине

Эксперты МАГАТЭ следят за ситуацией на Каховской ГЭС

Прямых рисков для Запорожской АЭС нет, считают в агентстве

ВЕНА, 6 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник заявило, что находится в курсе сообщений о разрушениях на Каховской ГЭС, но не видит прямых рисков для ядерной безопасности Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ осведомлено о сообщениях насчет повреждения каховской плотины. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС пристально следят за ситуацией, прямых рисков для ядерной безопасности станции нет", - говорится в тексте, размещенном в Twitter.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее заявил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. В экстренных службах заявили, что под давлением воды разрушились три пролета гидроэлектростанции.

Вода из Каховского водохранилища используется в системе охлаждения Запорожской АЭС. 

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© Информационное агентство ТАСС
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