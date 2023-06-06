ФСБ сообщила о планах терактов в России ГУР МО Украины, в том числе с "грязной бомбой"

Спецслужба заявила о созданной главой ГУР МО Украины авиачасти для диверсий в РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Военная разведка Украины планирует теракты в РФ, в том числе с применением "грязной бомбы". Об этом сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ получены дополнительные данные о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма, - сообщили в ЦОС. - В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы".

"По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины) Кириллом Будановым создана 3-я служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, координацию использования легкомоторной авиации поручили войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР МОУ.

"В частности, разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, с начала 2023 года этим подразделением ГУР МОУ спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливно-энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России".

"В результате проведенных специальных операций два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ террористических актах", - сообщили в ФСБ.