В Новой Каховке заявили, что уровень подъема воды достиг 5 м

Прибрежные зоны затоплены, отметил мэр города Владимир Леонтьев

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки, сообщил во вторник журналистам глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Каховская ГЭС строилась таким образом, чтобы противостоять ядерному удару. <…> В настоящий момент в силу того, что сама непосредственно дамба, которая построена мощно из гидротехнических бетонов, очень мощно армирована, она выстояла. Но разрушены все надводные сооружения, задвижки, шандоры и вода неконтролируемым образом с 02:00 сбрасывается вниз. В настоящий момент сейчас у нас около пяти метров подъем воды. Прибрежная зона Новой Каховки ниже по течению всех населенных пунктов (Днепряны, Корсунка и далее), они затоплены", - сказал Леонтьев.

Позже мэр отметил, что подъем уровня воды продолжается, ситуация усложняется.