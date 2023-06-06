Прокуратура обжаловала приговор экс-мэру Екатеринбурга Ройзману по уголовному делу

Суд ранее назначил бывшему чиновнику штраф в размере 260 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, который должен был вступить в силу. Информация об этом появилась в картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

"Апелляционная жалоба, заявитель: прокурор", - говорится в опубликованных данных.

Ранее в суде ТАСС сообщили, что приговор должен вступить в силу во вторник, на момент общения с агентством апелляционные жалобы не поступали.

Таким образом, приговор в законную силу не вступил, ограничительные меры в виде запрета определенных действий, согласно которым Ройзман не может пользоваться интернетом, использовать средства связи, посещать публичные места и общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения сохраняются.

19 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману штраф в размере 260 тыс. рублей. По версии следствия, 1 июля 2022 года он организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого убеждал адресата в негативном характере целей использования российской армии. Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 года по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Суд согласился и полностью удовлетворил требования гособвинения, представитель которого пояснил, что требовать лишения свободы в случае Ройзмана было невозможно, так как преступление было совершено им в момент действия старой редакции статьи УК, по которой штраф был самым тяжелым возможным наказанием, что можно было назначить. Сам Ройзман назвал приговор оправдательным и заявил об отсутствии планов по апелляции.