Сенатор заявил, что последствия для ЗАЭС из-за ситуации на Каховской ГЭС будут минимальны

Подобные катастрофы прогнозировались при проектировании и строительстве и учитывались как техногенный фактор, сообщил Дмитрий Ворона

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Последствия будут минимальны для Запорожской АЭС из-за разрушений на Каховской ГЭС, возможность таких ЧП учитывалась при проектировании атомной станции, заявил ТАСС во вторник сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

"По нашим прогнозам, последствия для станции будут минимальными. Подобные катастрофы прогнозировались при проектировании и строительстве и учитывались как техногенный фактор", - сказал Ворона, отвечая на вопрос о возможных последствиях разрушений на Каховской ГЭС для Запорожской атомной электростанции.

Ночью в СМИ начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Каховская ГЭС входит в Днепровский каскад гидроэлектростанций. Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра, на берегу Каховского водохранилища.