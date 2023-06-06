В Херсонской области заявили, что ВСУ ночью выпустили 39 снарядов по региону

Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 37 снарядов из ствольной артиллерии и два реактивных снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Об этом сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н. п. Новая Каховка, н. п. Каховка, н. п. Великая Лепетиха, н. п. Подстепное, н. п. Софиевка, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии и два реактивных снаряда из РСЗО "Ольха". Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - отметил он.

Ранее днем в понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Корсунка, Казачьи Лагеря, Алёшки, Голая Пристань, Подстепное, Крынки, Песчановка, выпустив в общей сложности 69 снарядов из ствольной артиллерии.