В Астраханской области экс-чиновник подозревается во взяточничестве

Сумма взятки составляет 180 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования "Володарский район" Астраханской области, который подозревается в получении взятки в 180 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности главы администрации МО "Володарский район", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере). Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УЭБиПК УМВД России по Астраханской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября по декабрь 2021 года чиновник получил взятку в 180 тыс. рублей за вынесение постановления о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью, превышающего разрешенный нормативными документами.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.