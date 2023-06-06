Спрогнозировать, будет ли дальше разрушаться Каховская ГЭС, пока невозможно

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что уже сейчас нанесен серьезный ущерб гидроэлектростанции

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Возможность дать прогноз насчет дальнейшего разрушения Каховской ГЭС, пострадавшей в результате обстрелов в ночь на вторник, в настоящее время отсутствует. Об этом сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев во вторник.

"Мы не можем сейчас сказать, что дальше произойдет с Каховской ГЭС и будет ли она продолжать разрушаться", - сказал он.

Леонтьев отметил, что уже сейчас нанесен серьезный ущерб гидроэлектростанции. "Нам предстоит оценить размер той катастрофы, которую создали украинские власти", - добавил мэр. По его словам, отремонтировать Каховскую ГЭС после разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ, предположительно, невозможно.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды.