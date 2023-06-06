6 июня, 06:15

Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 18

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуты 88 коек

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Восемнадцать человек умерли от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства здравоохранения региона.

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"С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу", - отмечается в сообщении.

По информации и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеси Колотик-Каменевой, в настоящее время для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуты 88 коек. "В том числе в Центральной городской клинической больнице - 20 терапевтических и 5 реанимационных [коек], в стационаре клинической больницы №172 ФМБА России - 20 терапевтических и 3 реанимационные койки, в Центре специализированных видов медицинской помощи - 10 коек на базе профильного токсикологического отделения, а также в Центральной клинической медико-санитарной части - 20 терапевтических и 10 реанимационных коек", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
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