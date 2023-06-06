6 июня, 06:19

Угрозы разрушения Новой Каховки и окрестностей после обстрела Каховской ГЭС нет

© ТАСС

Как сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, создана чрезвычайная комиссия, власти и экстренные службы работают на месте

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Угроза разрушения Новой Каховки и расположенных рядом с ней населенных пунктов после сброса воды из-за обстрела Каховской ГЭС отсутствует. Об этом сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев во вторник.

"Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком", - отметил он.

Он добавил, что создана чрезвычайная комиссия, власти и экстренные службы работают на месте.

Ночью ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, реактивными снарядами из РСЗО "Ольха". В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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