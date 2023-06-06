В Челябинской области из-за пожаров ощущается запах гари в некоторых муниципалитетах

Фиксируются колебания фона по формальдегиду и взвешенным веществам

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Жители Челябинска и некоторых других городов Челябинской области ощущают запах гари из-за природных пожаров, зафиксированных в регионе и в соседней Свердловской области. Об этом говорится в материалах, опубликованных пресс-службой регионального Минэкологии.

"Сегодня утром в Челябинске и некоторых городах Челябинской области ощущается запах гари. Это связано с пожарами как в регионе, так и в соседней Свердловской области. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка", - сказано в материалах.

По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха, фиксируются колебания фона по формальдегиду и взвешенным веществам (на 0,1-0,2 предельно допустимой концентрации).

По данным Челябинского гидрометцентра, в Челябинске до 10:00 мск действует режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий (слабый ветер неблагоприятных направлений). "Промышленные предприятия города выполняют мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на атмосферный воздух. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования", - сообщается в материалах областного Минэкологии.