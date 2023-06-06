Глава Запорожской АЭС заявил, что станции не угрожает опасность из-за ЧП на Каховской ГЭС

Юрий Черничук отметил, что персонал контролирует ситуацию

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Угрозы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за разрушений на Каховской ГЭС в настоящее время отсутствуют, персонал контролирует ситуацию. Об этом проинформировал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"В связи с ситуацией на плотине Каховской ГЭС сообщаю. На данный момент угроз безопасности Запорожской АЭС нет. <...> Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м <...>. Ситуация контролируется персоналом атомной станции", - приводится его заявление в Telegram-канале ЗАЭС.