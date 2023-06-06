6 июня, 06:23,
обновлено 6 июня, 06:30

Оперштаб по ситуации на Каховской ГЭС возглавил врио губернатора Херсонской области Сальдо

Гавриил Григоров/ ТАСС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© Гавриил Григоров/ ТАСС

К месту ЧП направлены три оперативные группы спасателей МЧС

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возглавил оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом во вторник сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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"Продолжаем информировать о развитии ситуации на Днепре. Работает оперативный штаб под руководством врио главы региона Владимира Сальдо", - написал он в Telegram-канале.

Он также добавил, что в  Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС.

"В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России. Ситуация под полным контролем. Доверяйте только официальной информации", - написал он. 

© Информационное агентство ТАСС
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