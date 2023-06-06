Оперштаб по ситуации на Каховской ГЭС возглавил врио губернатора Херсонской области Сальдо

К месту ЧП направлены три оперативные группы спасателей МЧС

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возглавил оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом во вторник сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Продолжаем информировать о развитии ситуации на Днепре. Работает оперативный штаб под руководством врио главы региона Владимира Сальдо", - написал он в Telegram-канале.

Он также добавил, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС.

"В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России. Ситуация под полным контролем. Доверяйте только официальной информации", - написал он.