В зону подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС попадают свыше 10 населенных пунктов

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что главами муниципальных образований организовано информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения люде

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Более десяти населенных пунктов, где проживают 22 тыс. человек, попадают в зону подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алёшки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре", - написал он в Telegram-канале.

По словам Алексеенко, всего в этих населенных пунктах "проживают более 22 тыс. человек". Главами муниципальных образований организовано информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов, указал глава кабмина региона.

Он добавил, что уровень подъема воды ниже Каховской ГЭС составляет от 2 до 4 м, что не угрожает крупным населенным пунктам ниже по течению реки.

"По данным МЧС, уровень подъема воды ниже ГЭС составляет от 2 до 4 м, что не угрожает крупным населенным пунктам ниже по течению реки", - написал он.