В Севастополе заявили, что повреждения Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение города

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжение Севастополя, так как город использует собственное водохранилище, запасы воды в которых находятся на максимуме.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС - никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения", - написал он.

Он призвал жителей города к спокойствию, отметив, что украинские паблики, воспользовавшись ситуацией, могут начать сеять панику.