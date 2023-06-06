Жителей около 300 домов в Новой Каховке эвакуируют после прорыва на Каховской ГЭС

Мэр Владимир Леонтьев также подчеркнул, что город продолжает подвергаться ракетным обстрелам

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Эвакуация жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра в Новой Каховке, проводится после того, как произошел прорыв на Каховской ГЭС. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава городской администрации Владимир Леонтьев.

"Сейчас мы проводим отселение граждан, которые непосредственно находятся на берегу. Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются <...> для того, чтобы избежать жертв", - сказал он.