Площадь пожаров в лесах Югры выросла более чем на 700 га за сутки

К ликвидации действующих пожаров привлечены 595 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Спасатели тушат один ландшафтный пожар на площади 220 га в Ханты-Мансийском автономном округе, два возгорания на площади 18,8 га в заповеднике "Малая Сосьва" и 26 лесных пожаров на площади 5 864,25 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

"По состоянию на утро 6 июня в Югре проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 220 га в Ханты-Мансийском районе, два возгорания на площади 18,8 га в заповеднике "Малая Сосьва" и 26 лесных пожаров на площади 5864,25 га, в том числе 16 лесных пожаров на общей площади 5 704,4 га в Кондинском районе", - сказано в сообщении.

К ликвидации действующих пожаров привлечены 595 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Республика Карелия. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника, в том числе и самолет-амфибия МЧС России Бе-200.

За прошедшие сутки в регионе потушили два ландшафтных пожара на площади 1 136 га в Нижневартовском и Нефтеюганском районах, 14 лесных пожаров на площади 574 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах.

Ранее в Югре тушили два ландшафтных пожара на площади 270 га в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском районах и 20 лесных пожаров на площади 5 139,75 га, в том числе 16 лесных пожаров на общей площади 5 020,65 га в Кондинском районе.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы: 123 ландшафтных пожаров на площади 20 043,03 га, 135 лесных пожаров на площади 12 302,56 га и два возгорания в заповедниках на площади 49,5 га. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.