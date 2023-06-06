Три девушки госпитализированы с отравлением спиртосодержащей продукцией в Пензе

СК возбудил дело

ТАСС, 6 июня. Три девушки госпитализированы с признаками отравления после употребления алкоголя в Пензе, две из них являются несовершеннолетними.

По данному факту возбуждено уголовное дело, изъято 1,5 тыс. л спиртосодержащего напитка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Пензенской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту отравления трех человек спиртосодержащей продукцией (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, отравления зафиксированы 2 и 3 июня в Бессоновском районе и городе Пенза. Отравились девушки 17 и 18 лет, которые купили алкоголь в одной из сетевых торговых точек. Девушки госпитализированы с признаками отравления.