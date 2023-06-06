В Свердловской области площадь природных пожаров уменьшилась в два раза за сутки

Непотушенными остаются 20 природных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров уменьшилась в 2 раза за прошедшие сутки в Свердловской области и составила 2 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки уменьшилась в два раза и на 6 июня составляет 2 тыс. га. Непотушенными остаются 20 природных пожаров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки было ликвидировано 8 природных пожаров на общей площади 3,8 тыс. га. Потушены возгорания в Гаринском, Верхнесалдинском и Горноуральском городских округах, а также в Махневском муниципальном образовании, Таборинском сельском поселении и Верхней Пышме.

По данным Уральского гидрометцентра, 6 июня в Екатеринбурге установилась солнечная погода, воздух прогрелся до плюс 20 градусов, скорость ветра 1-4 м/с. В Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.