Задержанные украинские пилоты дали показания о планируемых терактах с грязной бомбой в РФ

Один из них рассказал, что в 2022 году было создано одно из направлений внешней разведки, которое позволяло воздушным путем на малых высотах проникать в любой регион РФ, при этом перевозить и оружие, и взрывчатку

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украинские пилоты, задержанные сотрудниками российских спецслужб, дали подробные показания о планируемых терактах с "грязной бомбой" в РФ и переброске малых ядерных переносных зарядов. Соответствующее видео представили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Так, один из задержанных украинских пилотов рассказал, что в 2022 году было создано одно из направлений внешней разведки - это было третья служба, которая была связана с созданием авиационного крыла. Оно позволяло воздушным путем на малых высотах проникать на любую территорию и глубину РФ, при этом перевозить и оружие, и взрывчатку.

"Руководством украинской разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски "грязной ядерной" бомбы, радиоактивных заражений, малых ядерных переносных зарядов. Они не так много весят, меньше ФАБ-100. То есть мы обсуждали вопрос того, что можно сделать "грязную атомную бомбу", которая при детонации засоряет вокруг себя большую зону, и она становится нежизненная при любых раскладах", - рассказал он.

Другой задержанный сообщил, что прибыл на территорию РФ с Украины по заданию ГУР МО для передачи компонентов взрывчатых веществ дронов для террористических действий на территории РФ.

"Я - Александр Морозов, гражданин Украины, пилот авиационного отряда ВСУ, мне была поставлена задача вылететь в составе пары на производство бомбометания на территорию Брянской области. Целью был склад горюче-смазочных материалов. Самолет был поврежден, я совершил вынужденную посадку, после чего был взят в плен", - рассказал третий задержанный украинский пилот.

Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что военная разведка Украины планирует теракты в РФ, в том числе с применением "грязной бомбы". По данным ФСБ, координацию использования легкомоторной авиации поручили войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР МОУ.