6 июня, 06:53,
обновлено 6 июня, 07:02

В экстренных службах сообщили о разрушении половины пролетов Каховской ГЭС

Обрушение продолжается

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Половина пролетов Каховской ГЭС разрушилась в результате ночных ударов, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается", - сказал собеседник агентства.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, снарядами из реактивной системы залпового огня "Ольха". В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. 

© Информационное агентство ТАСС
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