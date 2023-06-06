6 июня, 07:07

Источник заявил, что сидр, которым отравились жители Приволжья, не числился в ЕГАИС

Продукция находилась в нелегальном обороте

ТАСС, 6 июня. Алкогольная продукция, которой массово отравились жители Приволжья, не была зафиксирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС), то есть находилась в нелегальном обороте.

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Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к службе Росалкогольрегулирования.

"Выявленная в настоящее время продукция была без маркировки, она также не была зафиксирована в системе ЕГАИС, то есть находилась в нелегальном обороте", - сообщил собеседник агентства. 

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