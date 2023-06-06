Россия с 2022 года установила более 270 лиц, скрывавшихся от правоохранителей Таджикистана

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев также отметил, что тематика противодействия экстремизму и терроризму остается крайне актуальной

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия в течение прошлого и первого квартала текущего года установила более 270 лиц, скрывавшихся от правоохранительных органов Таджикистана. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел двух стран, отметив продуктивный характер взаимодействия ведомств и охват всех ключевых направлений деятельности.

"Накоплен значительный практический опыт предупреждения, пресечения и раскрытия уголовно наказуемых деяний, проведения оперативно-профилактических операций. В результате согласованных мероприятий за прошлый и первый квартал текущего года российской полицией установлено свыше 270 лиц, скрывавшихся от правоохранительных органов Таджикистана", - процитировали слова российского министра в пресс-центре ведомства.

Колокольцев также проинформировал таджикских коллег о пресечении особо тяжких посягательств в отношении граждан Таджикистана. "В марте этого года в Москве преступной группой, состоявшей преимущественно из таджикских граждан, был похищен их соотечественник, у которого под угрозой насилия вымогали крупную сумму денег. В апреле аналогичное деяние, сопряженное с насилием и угрозой применения оружия, совершено в отношении временно зарегистрированного в Москве жителя Хатлонской области. Оба преступления раскрыты, злоумышленники задержаны, приняты меры к розыску соучастников", - подчеркнул глава МВД.

Крайне актуальной остается тематика противодействия экстремизму и терроризму. Колокольцев подчеркнул, что риски создает пропаганда религиозного экстремизма, особенно среди молодежи и трудовых мигрантов, а также финансовая подпитка деструктивных сил. Также, по словам главы МВД РФ, нельзя сбрасывать со счетов и украинский неонацизм, ставший государственной идеологией киевского режима. Его спецслужбы прилагают значительные усилия к дестабилизации обстановки путем стравливания верующих между собой.

В ходе заседания участники также обсудили деятельность экспертно-криминалистических подразделений двух ведомств.

Колокольцев выразил уверенность, что заседание объединенной коллегии позволит найти дополнительные резервы и определить меры для улучшения качества совместной деятельности с МВД Таджикистана, придать новый импульс развитию двусторонних отношений.