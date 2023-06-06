В Пензе полицейские изъяли свыше 1,7 тыс. л напитка "Мистер сидр"

Сотрудники также проверили около 600 торговых точек в районах области

ТАСС, 6 июня. Полицейские Пензенской области выявили места хранения и продажи напитка "Мистер сидр", из магазинов изъято свыше 1,7 тыс. л этой продукции.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка "Мистер сидр". В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1 700 л сидра. Стражами порядка также проверено около 600 торговых точек в районах Пензенской области", - сказано в сообщении.