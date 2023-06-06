6 июня, 07:13
Массовое отравление сидром в регионах России

В Пензе полицейские изъяли свыше 1,7 тыс. л напитка "Мистер сидр"

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Сотрудники также проверили около 600 торговых точек в районах области

ТАСС, 6 июня. Полицейские Пензенской области выявили места хранения и продажи напитка "Мистер сидр", из магазинов изъято свыше 1,7 тыс. л этой продукции.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка "Мистер сидр". В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1 700 л сидра. Стражами порядка также проверено около 600 торговых точек в районах Пензенской области", - сказано в сообщении. 

Теги:
РоссияПензенская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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