В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС была подорвана изнутри

Как добавили в компании, станция восстановлению не подлежит

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украинская компания "Укргидроэнерго" утверждает, что разрушение Каховской ГЭС произошло в результате подрыва изнутри.

"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении "Укргидроэнерго" в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что последовательные удары по Каховской ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к разрушению гидроэлектростанции. По его словам. значительная часть объектов инфраструктуры, а также некоторые дома в Новой Каховке уже затоплены, вода продолжает поступать. Отремонтировать Каховскую ГЭС после разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ, предположительно, невозможно, сообщил Леонтьев. Разрушение на Каховской ГЭС приведет к проблемам с доставкой воды в Крым, заявил он.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, снарядами из реактивной системы залпового огня "Ольха". В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды.

При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил в разрушении Каховской ГЭС "российских террористов".