Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму после прорыва Каховской ГЭС нет

Глава республики также подчеркнул, что есть риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе достаточно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Угрозы подтопления в Крыму после прорыва Каховской ГЭС нет, есть риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе достаточно.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram-канале.

"По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале - порядка 40 млн куб. м. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", - написал он.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале сообщил, что власти Крыма при необходимости окажут помощь пострадавшим жителям Херсонской области. "Сброс воды из Каховского водохранилища сейчас не контролируется, идет подтопление расположенных ниже по течению Днепра населенных пунктов. Власти Херсонской области, военное руководство предвидели эту провокацию и были к ней готовы. Надеюсь, все необходимые меры предпринимаются своевременно и в полном объеме. Мы, со своей стороны, готовы оказать пострадавшим любую необходимую помощь", - написал он.