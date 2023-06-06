Из некоторых населенных пунктов Новокаховского городского округа началась эвакуация

Причиной стал прорыв на Каховской ГЭС

НОВАЯ КАХОВКА, 6 июня. /ТАСС/. Власти начали эвакуировать людей из расположенных вдоль берега Днепра населенных пунктов Новокаховского городского округа после прорыва на Каховской ГЭС. В частности, производится эвакуация жителей Корсунки и Днепрян, сообщил во вторник журналистам глава городской администрации Владимир Леонтьев.

"Из прибрежных подтопленных зон сейчас эвакуируют людей вглубь [Новокаховского] округа для того, чтобы спасти всех людей. Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, Днепряны и на всех прилегающих территориях", - сказал Леонтьев.

По его словам, вода продолжает подниматься. На месте работают сотрудники МЧС, оперативный штаб под руководством врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Паники в городе нет, подчеркнул Леонтьев.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, из реактивной системы залпового огня "Ольха". В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды.