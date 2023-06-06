В Красноярском крае ликвидировали крупный пожар на лесопилке

Тушение осложняла очень высокая горючая загрузка

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Пожар на лесоперерабатывающем предприятии в селе Тасеево Красноярского края ликвидирован на площади 8 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Утром 2 июня в селе Тасеево Красноярского края загорелись пиломатериалы и отходы лесопиления на лесоперерабатывающем предприятии. Первоначальная площадь пожара была 1 тыс. кв. м. Затем она выросла до 8 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. Было возбуждено уголовное дело по факту поджога.

"Сегодня в 13:58 (09:58 мск - прим. ТАСС) пожар ликвидирован. Тушение осложняла очень высокая горючая загрузка. Перехода огня на населенный пункт не допущено", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.