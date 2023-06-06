Прокуратура отозвала апелляцию по уголовному делу Ройзмана

После вступления в силу приговора с экс-мэра Екатеринбурга снимаются запреты на использование интернета, средств связи, посещение публичных мест и общение со свидетелями по делу без письменного разрешения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура отозвала апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Срок вступления приговора в силу истекал во вторник, 6 июня. Прокуратура в последний день подала апелляционную жалобу несмотря на то, что суд полностью удовлетворил требования гособвинения. Ознакомившись с жалобой суд вернул ее для пересоставления. "Прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д. С. отозвано апелляционное представление. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.

После вступления в силу приговора с Ройзмана снимаются запреты на использование интернета, средств связи, посещение публичных мест и общение со свидетелями по делу без письменного разрешения. Вместе с тем начинают действовать ограничения, связанные с судимостью.

19 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману штраф в 260 тыс. рублей. По версии следствия, 1 июля 2022 года он организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого убеждал адресата в негативном характере целей использования российской армии. Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 года по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Суд согласился и полностью удовлетворил требования гособвинения, представитель которого пояснил, что требовать лишения свободы Ройзману было невозможно, так как преступление было совершено им в момент действия старой редакции статьи УК - штраф по ней был самым тяжелым возможным наказанием. Сам Ройзман назвал приговор оправдательным и заявил об отсутствии планов по апелляции.