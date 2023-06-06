В Кривом Роге после ЧП на Каховской ГЭС произошли сбои в системе водоснабжения

Жители начали экстренно набирать воду и произошла перегрузка, заявил мэр Александр Вилкул

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Часть насосов в системе водоснабжения Кривого Рога не работает, так как жители города начали экстренно набирать воду после разрушения Каховской ГЭС и произошла перегрузка. Об этом заявил мэр города Александр Вилкул.

"Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза. Все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", - написал он в Telegram-канале.

В свою очередь власти подконтрольного Киеву Херсона после ЧП на Каховской ГЭС заявили, что в городе обесточен один из микрорайонов, а также в целях безопасности на несколько часов отключат газоснабжение.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, снарядами из реактивной системы залпового огня "Ольха". В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды.